Sénégal: Climat - Dr Malle Fofana nommé Directeur exécutif adjoint du Global Green Growth Institute

Le Sénégal renforce sa présence dans la gouvernance mondiale du climat avec la nomination du Dr Malle Fofana au poste de Directeur exécutif adjoint et Chef du Département de la mise en oeuvre de la croissance verte au sein du Global Green Growth Institute (GGGI). Cette décision, issue d'un processus international compétitif, consacre le parcours d'un expert sénégalais reconnu et marque une avancée notable pour la représentation africaine dans les instances internationales.

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans le développement durable, les politiques climatiques et la coopération internationale, le Dr Fofana s'est illustré depuis son arrivée au GGGI en 2018. Il y a occupé des fonctions stratégiques, notamment celles de Directeur régional pour l'Afrique puis pour l'Asie, avant d'assurer récemment l'intérim du poste de Directeur exécutif adjoint.

Dans ses nouvelles fonctions, il pilotera un portefeuille mondial de près de 300 projets dans plus de 50 pays, visant à accompagner les États dans la mobilisation de financements climatiques et la mise en oeuvre de stratégies de croissance verte.

Cette nomination illustre le rôle croissant du Sénégal et de l'Afrique dans la définition des politiques climatiques mondiales. Elle intervient dans un contexte où le GGGI intensifie ses activités sur le continent, avec des investissements et projets orientés vers une croissance durable et inclusive.