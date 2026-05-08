Sénégal: Médina - Un réseau de faussaires spécialisé dans les marchés publics démantelé

Le Commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff a annoncé avoir démantelé, le 5 mai 2026, un vaste réseau de faussaires opérant à la Rue 06 de la Médina et spécialisé dans la falsification de documents administratifs et fiscaux liés aux marchés publics.

L'opération, menée à la suite d'un renseignement opérationnel, a permis l'interpellation de deux individus, dont le cerveau présumé du réseau, un ancien agent contractuel informaticien de la Direction générale des impôts et des domaines (DGID), ayant exercé entre 2004 et 2017.

Selon les enquêteurs, le réseau confectionnait de faux cachets de la DGID afin d'établir des quitus fiscaux frauduleux destinés à permettre à certaines entreprises privées d'échapper à leurs obligations légales et d'obtenir indûment des décaissements bancaires. Les mis en cause produisaient également de fausses attestations de régularité sociale pour tromper des structures administratives comme l'IPRES.

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La perquisition effectuée sur les lieux a conduit à la saisie d'un important lot de matériels et de documents, notamment 15 cachets humides dont six portant l'estampille de la DGID, des contrats de marchés publics, des attestations fiscales et sociales, ainsi que du matériel informatique composé de deux unités centrales et trois imprimantes grand format.

La Police nationale précise que le principal suspect a reconnu les faits qui lui sont reprochés au cours de son audition.

Les deux individus arrêtés sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, contrefaçon de sceaux et cachets de l'État, escroquerie portant sur les deniers publics et complicité. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels complices et bénéficiaires du réseau.