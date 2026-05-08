Sénégal: Sphère ministérielle - Wetti, une nouvelle crèche inclusive pour concilier travail et famille

Le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maimouna Dièye, accompagnée de sa collègue en charge de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a inauguré, jeudi, la crèche inclusive Wetti à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio.

Réalisée dans le cadre d'un partenariat public-privé avec Wetti, cette structure peut accueillir jusqu'à 25 enfants âgés de 0 à 3 ans. Selon Mme Dièye, cette initiative constitue une « première historique » visant à aider les agents de l'État à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, tout en réduisant les contraintes liées à la garde des enfants.

La ministre a souligné que cette crèche inclusive représente également un levier pour améliorer la performance du service public et favoriser l'autonomisation économique des femmes.

Inscrit dans l'Agenda Sénégal 2050, notamment à travers les volets liés au capital humain et à la souveraineté nationale, le projet mise sur l'investissement dans la petite enfance. Le modèle Wetti repose sur trois axes : la prévention, l'accompagnement et une prise en charge adaptée aux besoins de chaque enfant, y compris ceux en situation de handicap.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mme Dièye a plaidé pour la généralisation de ce modèle à l'échelle nationale afin de garantir une meilleure équité des chances et de promouvoir une inclusion durable dès le plus jeune âge.