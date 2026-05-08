Togo: Surveiller, contrôler, maintenir

Le gouvernement togolais passe à la vitesse supérieure dans le suivi de ses projets d'électrification rurale.

Les pouvoirs publics prévoient de renforcer les équipes techniques de l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER) dans les régions des Plateaux, de la Centrale, de la Kara et des Savanes, quatre zones prioritaires dans la politique nationale d'accès à l'énergie. L'objectif est d'améliorer le contrôle technique des équipements installés, fiabiliser les opérations de maintenance et garantir la conformité des travaux aux normes en vigueur.

Une attention particulière sera accordée au suivi des 50 000 lampadaires solaires déployés dans le cadre du projet national d'éclairage public rural. L'AT2ER est au coeur de la politique énergétique togolaise. Elle a contribué au déploiement du programme présidentiel Cizo, qui distribue des kits solaires aux ménages ruraux, et à plusieurs projets majeurs d'énergies renouvelables, dont la centrale solaire de Blitta. Son renforcement en ressources humaines régionales s'inscrit dans l'ambition d'atteindre l'accès universel à l'énergie d'ici 2030 et de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique togolais à 50%.