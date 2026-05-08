Togo: L'Inde accompagne le pays vers la maturité parlementaire

8 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Pour réussir sa transition vers le régime parlementaire, le Togo regarde vers l'Inde, l'une des plus grandes et des plus anciennes démocraties parlementaires du monde.

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, Pacôme Adjourouvi, a reçu jeudi Sayed Razi Haider Fahmi, ambassadeur indien à Lomé, pour des échanges sur les perspectives de coopération dans le domaine de la gouvernance démocratique et du fonctionnement des institutions parlementaires. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité d'une mission officielle effectuée en août 2024 en Inde par une délégation togolaise composée de ministres, parlementaires, juges de la Cour constitutionnelle et conseillers. L'objectif était de s'imprégner des traditions et pratiques parlementaires indiennes, souvent citées en exemple à l'échelle mondiale.

L'Inde avait alors rappelé une vérité fondamentale : « Dans une démocratie, le Parlement demeure l'expression des aspirations souveraines des citoyens. » Un message que le Togo, engagé dans sa propre transformation institutionnelle, entend bien mettre en pratique. L'ambassadeur indien a réaffirmé jeudi la disponibilité de son pays à accompagner davantage le Togo dans cette dynamique, confirmant que New Delhi voit en Lomé un partenaire sérieux et engagé dans la consolidation de ses institutions démocratiques.

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