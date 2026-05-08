Congo-Kinshasa: Bunia - Début de l'identification et de la numérotation des taxis-motos à Mbunya

8 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'identification et la numérotation des taxis-motos deviennent désormais obligatoires à Bunia (Ituri). Le lancement officiel de ces opérations est intervenu mercredi 6 mai 2026 dans la commune de Mbunya, choisie comme zone pilote.

Selon le bourgmestre de cette entité municipale, cette initiative vise à renforcer la sécurité et à améliorer la mobilisation des recettes locales. Des structures de jeunes saluent cette mesure et plaident pour son extension dans toutes les communes de la ville.

Des conducteurs de taxis-motos affluent depuis mercredi 6 mai au bureau administratif de la commune de Mbunya pour faire identifier leurs engins et obtenir un numéro d'ordre.

Selon le bourgmestre de cette commune, le commissaire supérieur Jean-Marie Fwamba Kashimbata, cette campagne poursuit un double objectif. Il s'agit, d'une part, de mieux identifier chaque taxi-moto opérant dans l'entité pour des raisons sécuritaires et, d'autre part, de renforcer la mobilisation des recettes locales conformément au budget en cours d'exécution.

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L'autorité municipale précise :

« Cette taxe de numérotation, fixée à 12 000 francs congolais par an, permettra à notre entité de réaliser des projets de développement au bénéfice de la population ».

Les associations de conducteurs de taxis-motos saluent cette initiative et promettent de sensibiliser leurs membres afin qu'ils adhèrent massivement à ce processus.

De leur côté, plusieurs structures de jeunes demandent au maire de Bunia d'étendre cette mesure à toutes les communes de la ville, dans l'intérêt de la population.

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