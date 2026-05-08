Congo-Kinshasa: Environ 15 civils tués lors d'une attaque des ADF à Biakato (Ituri)

Une quinzaine de personnes ont été tuées jeudi 7 mai 2026 lors d'une attaque attribuée aux rebelles ADF à Biakato, un centre de négoce situé dans le territoire de Mambasa (Ituri). Ces assaillants ont mené leur incursion en pleine journée, provoquant le déplacement des habitants. L'administrateur du territoire affirme que les forces armées sont à la poursuite des assaillants.

C'est une attaque surprise qui a secoué jeudi la cité de Biakato, alors que les habitants vaquaient à leurs activités quotidiennes.

Selon des sources locales, un groupe de rebelles ADF, venu du nord de Biakato, a fait irruption dans le centre commercial sous une faible pluie, tirant plusieurs coups de feu dans différentes directions.

La panique s'est rapidement emparée de la population locale. Dans la confusion, une quinzaine de civils auraient été tués par balles, rapportent les mêmes sources. De nombreux habitants ont également fui, notamment vers Makumo.

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La Nouvelle Société Civile Congolaise (NSCC) déplore le fait que ces rebelles ont opéré en toute quiétude dans cette agglomération.

De son côté, l'administrateur assistant du territoire de Mambasa, colonel Maxime Mpombwa, avance un bilan provisoire de douze morts. Selon lui, l'armée est intervenue rapidement afin de limiter les dégâts.

Cette autorité territoriale accuse toutefois certains habitants de collaborer avec les ADF, ce qui, selon lui, complique les opérations des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) dans la région.

Le colonel Mpombwa appelle enfin les habitants de Babila Babombi à une mobilisation totale aux côtés de l'armée pour mettre fin à l'activisme des ADF dans cette partie du territoire de Mambasa.