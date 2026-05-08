Sénégal: Agriculture en Casamance - À Niaguis, le Japon et le PNUD sèment les graines de l'agriculture du futur

Bientôt des drones dans le ciel, des capteurs intelligents dans les champs et une immense serre ultramoderne au milieu des terres fertiles de Niaguis. En Casamance, le gouvernement du Japon et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) veulent faire entrer l'agriculture sénégalaise dans une nouvelle ère.

Le vrombissement discret d'un drone remplace parfois le bruit des outils traditionnels dans les champs de Niaguis. Dans cette commune située non loin de Ziguinchor, l'agriculture prend peu à peu les allures d'un laboratoire à ciel ouvert. Sous une chaleur étouffante, des jeunes observent avec curiosité les démonstrations technologiques organisées à la ferme pédagogique de Moustapha Diatta.

Celle-ci est devenue l'un des symboles de l'agriculture intelligente en Casamance. Grâce à un financement de 440 millions FCFA du Japon et du PNUD, ce projet mise sur les nouvelles technologies pour augmenter les rendements, renforcer la résilience climatique et surtout offrir aux jeunes une raison de croire à l'avenir dans leurs terroirs.

Dans cette ferme bâtie sur plusieurs hectares, la nature et la technologie avancent désormais main dans la main. Une vaste serre de plusieurs mètres carrés trône au milieu de l'exploitation. À l'intérieur, les cultures poussent à l'abri des insectes, des pluies violentes et des fortes chaleurs.

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Des capteurs intelligents analysent les besoins des plantes et permettent une gestion plus précise de l'eau et des intrants agricoles. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Japon et le Programme des Nations unies pour le développement ont présenté les résultats de ce programme ambitieux qui entend révolutionner le secteur agricole dans ce secteur. Pour l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Akamatsu Takeshi, cette initiative dépasse largement le cadre agricole.

Selon lui, après les efforts de déminage menés en Casamance, le défi consiste désormais à transformer ces terres sécurisées en espaces de production et d'opportunités économiques durables. « Le Japon accompagne déjà les producteurs à travers la fourniture de tracteurs, de motoculteurs et le transfert de technologies rizicoles via la JICA afin d'améliorer la qualité des semences et la gestion des cultures. Grâce aux données issues des technologies japonaises, il devient possible d'apporter l'eau et les intrants en quantité optimale au moment opportun », a soutenu Akamatsu Takeshi.

Poursuivant, le diplomate japonais a rappelé que l'intelligence artificielle, les drones et les outils numériques permettent non seulement d'améliorer les rendements, mais aussi de rendre « l'agriculture plus moderne et plus viable pour les jeunes générations ».

Repenser l'agriculture de demain

À la ferme pédagogique, Moustapha Diatta et les siens mesurent déjà les effets concrets du projet. Ces derniers pensent que la nouvelle serre et les équipements intelligents leur permettront de « produire davantage tout en protégeant les cultures contre les aléas climatiques ». Pour sa part, le sous-préfet de l'arrondissement de Niaguis, Massamba Mbaye, a salué une coopération qu'il juge « exemplaire entre le Sénégal, le Japon et les partenaires onusiens ».

D'après lui, le numérique et les technologies intelligentes constituent aujourd'hui des « outils incontournables pour moderniser l'agriculture sénégalaise et mieux gérer les ressources naturelles ». Même optimisme du côté du représentant résident du PNUD au Sénégal, Njoya Tikum qui considère que l'expérience de Niaguis pourrait servir de référence pour d'autres régions du pays, dans un contexte où l'agriculture reste « un pilier essentiel du développement économique africain ».

À Niaguis, l'espoir pousse désormais au rythme des innovations technologiques. Dans cette terre de Casamance longtemps fragilisée par les crises, les drones, la serre intelligente et les nouvelles méthodes agricoles dessinent peu à peu le visage d'une agriculture capable de nourrir, d'employer et de retenir sa jeunesse dans leurs terroirs.