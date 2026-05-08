Niger: Deux journalistes libérés après plusieurs mois passés en détention

Deux journalistes ont été libérés cette semaine après plusieurs mois passés derrière les barreaux. Leurs proches et des médias locaux l'ont annoncé ce jeudi 7 mai.

Parmi eux : le correspondant de la radio allemande Deutsche Welle, Gazali Abdou. Il avait été incarcéré en janvier, après un reportage sur les conditions de vie de centaines de réfugiés nigérians à Niamey.

Le directeur de publication du journal régional « Toubal Info », Hassane Zada, a lui été remis en liberté après sept mois d'incarcération. Condamné en septembre dernier à 30 mois de prison ferme pour « propos injurieux » à l'encontre du président nigérien, le général Abdourahamane Tiani.

13 journalistes ont été arrêtés en 2025 au Niger selon l'ONU, qui demande leur libération.