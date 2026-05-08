Ile Maurice: Selvan Ramalingum - «On élargit l'accès à des outils auparavant perçus comme complexes ou inaccessibles»

À la tête d'Elastik, Selvan Ramalingum fait partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui misent sur le digital pour faire évoluer les entreprises. Avec une approche basée sur l'efficacité, il a développé une solution pensée pour répondre aux réalités du terrain, en tenant compte des défis quotidiens rencontrés par les entreprises.

Dans quelques jours, les entreprises mauriciennes devront se conformer au système d'«e-invoicing» de la Mauritius Revenue Authority (MRA). Est-ce dans ce contexte que s'inscrit Elastik ?

L'introduction progressive du MRA e-Invoicing System marque un tournant important pour les entreprises à Maurice. Selon les orientations publiées par laMRA, cette réforme s'inscrit dans une volonté de renforcer la transparence, la traçabilité des transactions et la digitalisation des opérations des entreprises.

Au-delà de la simple conformité, cela pousse les organisations à repenser leurs outils et leurs processus dans une logique plus structurée et plus digitale. Dans ce contexte, il ne s'agit plus uniquement de répondre à une obligation réglementaire, mais de transformer cette transition en levier d'efficacité et de performance économique. C'est exactement dans cette logique qu'Elastik a été conçu.

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C'est-à-dire ?

Elastik est une solution digitale développée à Maurice pour simplifier, connecter et moderniser la gestion des entreprises en s'appuyant sur les réalités du terrain. Sa création repose sur un constat très concret du marché local. D'un côté, certaines entreprises utilisaient déjà des solutions digitales importées, comme des ERP ou des logiciels de comptabilité, mais celles-ci étaient souvent coûteuses, complexes et parfois mal adaptées aux spécificités du contexte local, notamment sur le plan opérationnel et réglementaire.

De l'autre côté, une grande partie des entreprises fonctionnait encore avec des systèmes fragmentés : un outil pour les ventes, un autre pour la gestion des stocks, des tableurs pour le suivi et l'analyse des données, et parfois même des processus entièrement manuels. Cette fragmentation crée des inefficacités importantes, limite la visibilité globale sur l'activité et ralentit la prise de décision, ce qui freine directement la croissance.

Elastik a donc été conçu pour répondre à cette double réalité. Il s'agit d'une plateforme intégrée qui centralise les fonctions essentielles de l'entreprise au sein d'un seul environnement, tout en restant flexible et accessible. Dans un contexte où le MRA e-Invoicing System accélère la transition digitale, Elastik permet aux entreprises de s'y adapter de manière fluide.

En quoi le positionnement local d'Elastik constitue-t-il un avantage par rapport aux solutions existantes ?

Le fait qu'Elastik soit une solution développée à Maurice est sans doute l'un de ses plus grands atouts. Contrairement à de nombreuses solutions importées, qui sont souvent conçues pour des marchés différents, Elastik a été pensé dès le départ pour répondre aux réalités du contexte mauricien.

Un autre élément clé est la flexibilité. Beaucoup de solutions étrangères imposent des cadres rigides, obligeant les entreprises à adapter leurs processus et logiciel, même lorsque cela ne correspond pas parfaitement à leurs besoins. Avec Elastik, nous avons voulu inverser cette dynamique. La plateforme est conçue pour être adaptable, afin de répondre à des modèles d'affaires variés, qu'il s'agisse de petites structures ou d'organisations plus complexes. Enfin, le support local joue un rôle déterminant. Il est accessible, réactif et en phase avec les réalités des utilisateurs.

Vous parlez de transformation des entreprises, mais peut-on considérer Elastik comme un véritable levier économique pour Maurice ?

Au-delà de la performance individuelle des entreprises, il y a un enjeu beaucoup plus large lié à la structuration et à la compétitivité de l'économie. Aujourd'hui, une grande partie du tissu économique mauricien repose sur les PME, souvent confrontées à des défis en matière d'organisation, de digitalisation et d'accès à des outils adaptés. En permettant à ces entreprises de mieux structurer leurs opérations, d'accéder à des données fiables en temps réel et de réduire leur dépendance aux processus manuels, Elastik agit comme un accélérateur de performance.

À une échelle plus large, cela contribue à améliorer la qualité de la gestion financière, à renforcer la transparence et à encourager une culture de la décision basée sur la donnée. Des éléments essentiels pour bâtir une économie moderne et compétitive. Enfin, il y a un effet d'entraînement. En facilitant la transition digitale, notamment pour les plus petites structures, on élargit l'accès à des outils auparavant perçus comme complexes ou inaccessibles. Dans cette perspective, Elastik n'est pas seulement une solution technologique, mais un outil qui peut contribuer, à son échelle, à la transformation et au renforcement du tissu économique mauricien.