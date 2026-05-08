Ile Maurice: Une enquête administrative enclenchée

Le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative interne après un incident impliquant la présence alléguée de pain moisi dans des repas servis à des résidents du Shelter Cap l'Espoir, établissement géré par le National Children's Council (NCC). Les faits se seraient produits le mardi 5 mai.

Dans un communiqué émis ce jeudi 7 mai, le ministère affirme avoir pris des mesures immédiates dès que l'incident a été porté à son attention afin d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants concernés. À ce stade, aucun cas de maladie, de contamination ou d'allergie alimentaire n'a été signalé.

Le ministère souligne prendre cette affaire «avec le plus grand sérieux». Une enquête administrative interne a été enclenchée afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident et d'établir les responsabilités. La personne responsable de la cuisine au sein du Shelter Cap l'Espoir a également été remplacée avec effet immédiat afin d'assurer la continuité du service.

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Le dossier a aussi été référé aux autorités compétentes, notamment la police et le bureau sanitaire de Rivière-du-Rempart, pour les enquêtes et suites nécessaires. Par ailleurs, la direction du Shelter affirme avoir renforcé les procédures de contrôle de qualité, d'hygiène et de sécurité alimentaire au sein de l'établissement. Le ministère de l'Égalité des Genres et du Bien-être de la Famille a réaffirmé que la protection, la santé et le bien-être des enfants placés sous sa responsabilité demeurent une priorité absolue.