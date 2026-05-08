Ile Maurice: Ajay Gunness fait le point sur l'avancement des travaux

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a effectué, le mercredi 6 mai, une visite de terrain à Ébène et à Trianon afin de faire le point sur plusieurs projets routiers majeurs, notamment la Pellegrin-Trianon Link Road, l'élargissement de Julius Nyerere Avenue ainsi que la liaison B1-M1.

Le projet de la Pellegrin-Trianon Link Road devrait être complété d'ici juin 2026 et vise à réduire considérablement les embouteillages à St-Jean ainsi que sur l'autoroute M1. Quant aux travaux d'amélioration de Julius Nyerere Avenue et de la B1-M1 Link Road, leur livraison est prévue pour septembre 2026. Ces infrastructures offriront une voie de sortie supplémentaire depuis Ébène Cybercity vers l'autoroute M1, contribuant ainsi à fluidifier la circulation et à réduire le temps de trajet des automobilistes.