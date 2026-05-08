Gabon: Le Chef de l'État reçoit l'ancien Président de la République du Bénin

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à Son Excellence Monsieur Thomas Boni Yayi, ancien Président de la République du Bénin.

Au cours de cet entretien, l'ancien Chef d'État béninois a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance pour l'invitation qui lui a été adressée à l'occasion de l'inauguration du Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba, qu'il a qualifiée d'événement d'envergure, porteur de sens pour le rayonnement du Gabon et du continent africain. Il a, à cet égard, rendu un hommage appuyé à la mémoire du Président Omar Bongo Ondimba, figure majeure de la stabilité et de la concertation en Afrique.

Abordant la situation nationale, Son Excellence Thomas Boni Yayi a salué les efforts engagés par les plus hautes autorités de la République dans le cadre du processus de restauration des institutions et de refondation de l'État. Il a relevé, avec intérêt, les avancées enregistrées en matière de consolidation de la démocratie, de renforcement de l'État de droit et de promotion de la cohésion nationale.

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Il a, en outre, souligné que la dynamique impulsée par le Chef de l'État contribue à raffermir la confiance des citoyens et à susciter un regain d'intérêt de la communauté internationale pour le Gabon. En conclusion, l'ancien Président béninois a formulé des voeux de plein succès au Chef de l'État dans la poursuite de sa mission au service de la Nation, saluant un leadership empreint de détermination, de responsabilité et d'écoute des aspirations légitimes du peuple gabonais.