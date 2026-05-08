Soudan: L'État de Khartoum approuve le rapport de la performance du premier trimestre 2026

Le gouvernement de l'État de Khartoum, réuni aujourd'hui sous la présidence du Wali de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza, a approuvé le rapport de la performance du premier trimestre 2026, conformément au plan de reconstruction élaboré par le Conseil suprême de la planification stratégique et de l'information.

La réunion a également approuvé le rapport sur la performance financières de l'État pour le premier trimestre de l'année, présenté par la ministre des Finances par intérim, Mme Nawal Bashir Banqa.

Ce rapport a mis en lumière les améliorations constatées en matière de performance financière et de mise en oeuvre des projets

Le gouvernement de l'État a exprimé sa gratitude envers le Conseil de souveraineté et le Gouvernement de l'Espoir pour leur soutien durant la phase de redressement et le rétablissement des services essentiels, ce qui a encouragé le retour des citoyens.

Le gouvernement de l'État s'est engagé à allouer des ressources financières pour mener à bien les services aux citoyens et les projets d'infrastructure, en accordant une attention particulière aux conditions d'un retour volontaire.