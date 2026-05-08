Soudan: L'État de Khartoum approuve le rapport de la performance du premier trimestre 2026

7 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouvernement de l'État de Khartoum, réuni aujourd'hui sous la présidence du Wali de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza, a approuvé le rapport de la performance du premier trimestre 2026, conformément au plan de reconstruction élaboré par le Conseil suprême de la planification stratégique et de l'information.

La réunion a également approuvé le rapport sur la performance financières de l'État pour le premier trimestre de l'année, présenté par la ministre des Finances par intérim, Mme Nawal Bashir Banqa.

Ce rapport a mis en lumière les améliorations constatées en matière de performance financière et de mise en oeuvre des projets

Le gouvernement de l'État a exprimé sa gratitude envers le Conseil de souveraineté et le Gouvernement de l'Espoir pour leur soutien durant la phase de redressement et le rétablissement des services essentiels, ce qui a encouragé le retour des citoyens.

Le gouvernement de l'État s'est engagé à allouer des ressources financières pour mener à bien les services aux citoyens et les projets d'infrastructure, en accordant une attention particulière aux conditions d'un retour volontaire.

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