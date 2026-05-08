Madagascar: Du carburant en cours de déchargement à Toamasina

Madagascar a reçu de nouvelles livraisons de carburant pour reconstituer ses stocks. La cargaison du navire Torm Elise transportant 64 500 tonnes métriques, soit entre 75 000 et 80 000 m³ de pétrole lampant, de supercarburant et de gazole, est en cours de déchargement au port de Toamasina depuis hier, selon l'Office malgache des hydrocarbures (OMH).

Ces nouveaux arrivages devraient couvrir les besoins en consommation pour une durée d'environ quatre semaines, selon une source au sein de l'OMH. « Et à la fin de ce mois, une autre cargaison est attendue », poursuit cette source, en ajoutant que les livraisons se font désormais à intervalle de trois semaines.

Cette situation permettrait d'éviter une nouvelle crise de carburant, comme celle observée en mars puis en avril, période durant laquelle les usagers s'étaient massivement rués vers les stations-service. Aujourd'hui, la situation semble s'être apaisée. Dans les stations-service, le calme est revenu.

« Comme vous le voyez, nous restons sans activité, car il n'y a pas de clients. Il n'y a plus de forte demande comme auparavant », témoigne un pompiste. D'autres agents de stations-service assurent qu'il n'y a actuellement aucun risque de pénurie. « Nous disposons de stocks suffisants, aussi bien en gazole qu'en essence. De plus, les livraisons sont régulières », indique un autre pompiste.

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L'ensemble des opérations de déchargement est prévu d'être achevé dans la matinée du 10 mai. Parallèlement, une partie de l'essence déjà déchargée est acheminée par camions-citernes et par wagons afin d'approvisionner les stations-service situées dans les régions du centre du pays.

Une fois le déchargement totalement terminé, les caboteurs locaux reprendront leurs rotations pour distribuer le carburant vers les stations-service des zones côtières, l'un desservant le Sud de l'île et l'autre le Nord. Ce navire est arrivé à Toamasina le mardi 5 mai 2026 dans l'après-midi.