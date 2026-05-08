Madagascar: Cirque - Aléas Circus émerveille les enfants

Rires, émerveillement et prouesses artistiques seront au rendez-vous ce samedi avec À l'ombre des rêves, le nouveau spectacle pluridisciplinaire présenté par Aléas Circus au Tiers-Lieu Mahatazana. Pensé principalement pour les enfants, l'événement plongera le jeune public dans un univers poétique où se mêlent arts du cirque, chorégraphies et performances aériennes.

Sur scène, les spectateurs découvriront une succession de numéros mêlant clowns, acrobaties et trapézistes suspendus dans les airs. À travers cette création, la compagnie souhaite offrir aux enfants un moment à la fois ludique, artistique et immersif. Un atelier de facepainting sera également proposé en bonus afin de prolonger l'expérience festive et permettre aux plus jeunes de s'approprier pleinement l'univers du spectacle.

Basée à Antananarivo, Aléas Circus s'impose aujourd'hui comme une compagnie majeure du cirque social et artistique à Madagascar. Anciennement connue sous le nom d'« Aléa des Possibles », la structure est née d'un projet d'école de cirque social intitulé Chapito Metisy, destiné aux enfants des rues et aux jeunes en situation de vulnérabilité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le cirque y est utilisé comme un véritable outil d'éducation, d'expression et d'insertion sociale. Au fil des années, l'association a évolué pour devenir Aléas Circus, avec une volonté affirmée de professionnaliser et de valoriser le cirque malgache à travers des créations artistiques ambitieuses.

La compagnie mène aujourd'hui des activités aussi bien à Madagascar qu'à l'international. Ses spectacles associent arts du cirque, acrobaties et performances participatives, tout en mettant en avant des talents locaux. Aléas Circus a également développé plusieurs collaborations internationales, notamment avec le Cirque de Babel à Nantes, en France, à travers des projets comme Histoire à cirquer. Ces échanges ont permis aux artistes malgaches de travailler aux côtés de professionnels internationaux, dont Anaïs Veignant.

Avec À l'ombre des rêves, Aléas Circus poursuit ainsi sa mission : faire du cirque un espace de créativité, de partage et d'évasion accessible aux enfants comme aux familles.