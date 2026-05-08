Tunisie: Tunis - Ce qui se passe-t-il vraiment avec les chiens errants

La municipalité de Tunis a démenti, mercredi, les informations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles ses services procéderaient à la capture "aléatoire" des chiens errants, qualifiant ces allégations d'inexactes.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la municipalité a précisé que la gestion des chiens errants s'effectue selon un protocole "organisé et humain", encadrant l'ensemble des interventions sur le terrain.

Les services municipaux indiquent que les chiens errants sont pris en charge au centre de stérilisation relevant de la ville de Tunis, où ils bénéficient de soins et de traitements vétérinaires nécessaires, dans le but de garantir à la fois leur protection et la sécurité des citoyens.

Après la phase de stérilisation et de soins, les animaux sont ensuite transférés vers un espace aménagé au parc du Belvédère, destiné à leur offrir un environnement adapté.

La municipalité de Tunis a réaffirmé, à cette occasion, son engagement à assurer un équilibre entre les exigences de santé publique et le respect du bien-être animal.