Madagascar: Toliara - Le maire Rabehaja meurt en Inde

Behaja, comme les habitants de Toliara l'appellent, le maire en exercice de la cité du soleil depuis novembre 2024, est décédé hier matin en Inde où il suivait des traitements périodiques depuis près de 6 ans.

Lors de son dernier passage à Toliara pour « arranger » la gestion de la ville, il avait été aperçu très affaibli, peinant à marcher. La maladie l'a finalement emporté à 56 ans, laissant derrière lui une veuve et quatre enfants. Il était tombé malade pendant qu'il était encore député de Toliara I en 2019. Toutefois, il avait été sollicité à se lancer dans la course municipale et était élu à 46,31% face à trois adversaires en 2024.

Jean Rabehaja était le fils de Bihary Redogony, ancien maire de Toliara ayant brigué deux mandats dans les années 1990. Connu auparavant comme une figure du handball, il avait été capitaine de l'équipe de l'ASCO, qui s'était illustrée pendant une décennie dans cette discipline. Le handballeur s'était par la suite muté en opérateur économique.

Son entreprise de construction assurait de nombreux marchés publics dont le marché d'Antaninarenina à Toliara, achevé en 2022, mais qui n'a jamais ouvert ses portes, suite à des litiges financiers entre son entreprise et l'État.

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Gestion

Le maire était un homme très ouvert et sociable, et ainsi considéré comme une personnalité marquante à Toliara. Sa transparence politique était souvent saluée par la population, lui ayant permis d'être élu à deux reprises député et maire de Toliara à deux mandats.

À peine installé officiellement maire de la « cité du soleil » en janvier 2025, Jean Rabehaja s'était déjà rendu en Inde pour ses contrôles de santé semestriels. La gestion de la commune avait alors été confiée à son premier adjoint, Elie Lamarre. Lors de ses passages à Toliara, Behaja avait essayé tant bien que mal d'exercer pleinement son rôle de premier magistrat. Il n'avait pas hésité à fustiger certains de ses collaborateurs qui n'assumaient pas correctement leur travail. Il multipliait ses apparitions médiatiques, notamment en visitant les marchés ou en apportant un soutien financier aux sportifs représentant la ville à l'extérieur.

La commune urbaine de Toliara a vécu des hauts et des bas, entre les salaires impayés, des ordures qui inondent la ville et les conflits internes entre adjoints. Le 19 février dernier, Jean Rabehaja met fin aux fonctions de son premier adjoint qui a assuré l'intérim, Elie Lamarre.

Après des années de lutte contre la maladie, celle-ci a fini par avoir raison de lui. Son corps aurait quitté l'Inde hier soir et attendu ce jour à Antananarivo. Le ministère de la Jeunesse et des Sports envisage une veillée funèbre au Palais des sports de la capitale cette nuit.

« Jusqu'à l'heure, toute l'organisation est en cours. Je ne peux me prononcer si la veillée au Palais des sports est confirmée. La famille envisage une autre veillée au domicile du maire, à Betania à Toliara, vers la fin de la semaine », explique un proche du défunt. De son vivant, le maire Rabehaja aurait souhaité être inhumé à Toliara ville et non à Anakao, sa localité d'origine.