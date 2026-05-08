Tunisie: L'OTE lancera en 2026 une plateforme d'intelligence artificielle dédiée aux Tunisiens à l'étranger

7 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'Office des Tunisiens à l'Étranger (OTE) lancera, au cours de cette année, une plateforme numérique basée sur les technologies de l'intelligence artificielle destinée aux Tunisiens résidant à l'étranger, a annoncé jeudi Hélmi Tlili, responsable de la gestion de l'Office des Tunisiens à l'Étranger.

Cette nouvelle plateforme permettra aux membres de la diaspora tunisienne, où qu'ils se trouvent, d'accéder aux informations et mises à jour relatives à l'investissement en Tunisie, tout en obtenant des réponses rapides concernant les procédures, les opportunités et les dispositifs d'accompagnement disponibles.

L'annonce a été faite à l'occasion d'une rencontre régionale organisée par le gouvernorat de Bizerte, en collaboration avec la représentation régionale de l'OTE, consacrée aux préparatifs logistiques, organisationnels et administratifs visant à assurer les meilleures conditions d'accueil des Tunisiens résidant à l'étranger originaires de la région.

Dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique, l'Office a également entrepris la modernisation de son site web afin de le transformer en portail intégré regroupant différents services et informations destinés aux Tunisiens à l'étranger ainsi qu'aux investisseurs.

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Selon Hélmi Tlili, cette démarche répond aux attentes exprimées par la communauté tunisienne à l'étranger et vise à renforcer la confiance dans l'administration tunisienne à travers la simplification des procédures et l'amélioration de la qualité des services liés à l'investissement.

Le responsable a précisé que l'OTE assure désormais un rôle « d'interlocuteur unique » chargé de recevoir les demandes des Tunisiens résidant à l'étranger, de coordonner avec les administrations concernées et d'assurer le suivi des dossiers afin d'accélérer le traitement des démarches administratives.

Il a, par ailleurs, annoncé la création d'un « espace investisseur » au siège de l'Office, ainsi qu'un espace dédié à l'accompagnement social des personnes confrontées à des difficultés liées à la migration, dans le cadre du renforcement des mécanismes d'assistance aux Tunisiens établis à l'étranger.

Évoquant la "stratégie du retour", Hélmi Tlili a indiqué qu'une conférence régionale consacrée à l'investissement direct et à la promotion des opportunités d'investissement sera organisée en juillet prochain à Bizerte, en coordination avec les autorités régionales, dans le cadre des orientations du plan de développement 2026-2030.

Le responsable a également assuré que l'OTE poursuivra son programme de soutien aux billets de voyage destinés aux familles souhaitant rentrer en Tunisie, indépendamment de leur pays de résidence, tout en continuant à garantir les services d'accompagnement social et de défense des droits dans les pays d'accueil.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer les transferts financiers, les investissements ainsi que les transferts de compétences et de savoir-faire au profit de la Tunisie, a-t-il conclu.

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