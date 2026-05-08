Madagascar: Tourisme - Julien Lepers à Mahajanga

Le mois de mai s'annonce champion dans la région Boeny. Le célèbre animateur de l'émission « Questions pour un champion», Julien Lepers, a choisi de parrainer la région Boeny.

Dans une démarche de promotion touristique exceptionnelle de la destination Mahajanga, l'icône de la télévision française débarque samedi après-midi à l'aéroport international d'Amborovy. L'Office régional du tourisme Boeny (ORTB) prévoit un accueil en grande pompe, à partir de 14 h 30, et appelle le public à l'accueillir.

« Il vient découvrir et promouvoir Mahajanga. La collaboration s'inscrit dans la stratégie de promotion touristique. Accueillons-le avec toute la sympathie, la générosité, le partage et la festivité qui caractérisent Mahajanga. Venez nombreux pour lui souhaiter la bienvenue et lui offrir un accueil chaleureux dès son arrivée », a exhorté le premier responsable de l'ORTB.

Cette visite de Julien Lepers sera marquée par un grand quiz prévu ce lundi 11 mai à 15 h à l'Alliance française de Mahajanga. Les habitants et le public auront l'occasion d'assister et de participer en direct au grand concours de culture générale inspiré des plus grands jeux télévisés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour couronner la tournée, le parrain officiel de la destination effectuera un tour de ville lors d'une marche solidaire aux côtés du public, le mercredi 13 mai prochain à 9 h 30 devant l'avion de l'école Notre-Dame à Mangarivotra.

La présence de Julien Lepers à Mahajanga est une initiative stratégique de l'ORTB qui vise à booster l'attractivité touristique de la région. L'animateur emblématique, et également grand ami de Madagascar, s'engage à promouvoir les richesses naturelles et culturelles de Boeny.

Sa notoriété est utilisée pour renforcer l'attractivité de la destination Mahajanga sur la scène nationale et internationale. Il a déjà oeuvré pour la promotion de sites touristiques comme l'île Sainte-Marie.