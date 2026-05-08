Tunisie: Le pays - Jusqu'à 55% de réduction dans les hôtels

7 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La première édition du Tunisian Travel Market a été inaugurée jeudi à la Cité de la Culture à Tunis, avec pour objectif de renforcer le tourisme intérieur et le tourisme de proximité, tout en encourageant la culture de la réservation anticipée.

S'exprimant à cette occasion, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a annoncé la mise en place de tarifs préférentiels pouvant atteindre jusqu'à 55 % dans certains établissements hôteliers. Cette initiative s'inscrit, selon lui, dans une politique nationale visant à maîtriser les coûts et les prix, en collaboration avec les professionnels du secteur.

Le ministre a souligné que les touristes en provenance des pays voisins, notamment l'Algérie et la Libye, ainsi que les touristes locaux, représentent plus de 50 % de l'activité touristique en Tunisie. Il a estimé qu'il est essentiel d'accorder une attention particulière à ces segments et d'améliorer davantage la qualité des services qui leur sont destinés.

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Par ailleurs, il a indiqué que la Tunisie demeure une destination touristique internationale attractive grâce à la diversité de son offre. Le tourisme balnéaire, fort de plus de 1 700 kilomètres de littoral, constitue selon lui un acquis majeur qu'il convient de consolider afin de renforcer la compétitivité de la destination tunisienne.

Enfin, Sofiane Tekaya a affirmé que les efforts actuels portent également sur le développement du tourisme alternatif, la promotion de l'investissement, la création de richesse ainsi que le soutien au développement régional et local.

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