Madagascar: Consommation - Treize étudiants victimes d'intoxication alimentaire

8 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

La consommation d'une salade de pâtes alimentaires dans un restaurant d'Ambohimandamina a tourné au vinaigre, samedi dernier. Treize étudiants de l'université de Mahajanga ont été victimes d'une intoxication alimentaire.

Pourtant, ils avaient l'habitude de fréquenter la gargote et d'y manger régulièrement. « J'ai remarqué un goût amer, mais par confiance, on a continué tout de même à consommer. J'ai commencé à ressentir un malaise vers 20 h », a déclaré un étudiant.

« Les étudiants ont immédiatement prévenu le propriétaire du restaurant face au mauvais goût de la nourriture. À leur retour à domicile, ils se sont tous sentis mal et ont immédiatement consulté un médecin », a témoigné un proche. Les victimes ont été évacuées pour des soins au CHU de Mahavoky Atsimo. Elles ont pu rentrer chez elles plus tard.

C'est la énième fois que des cas d'intoxication alimentaire collective sont prouvés à Mahajanga. La salade de pâtes alimentaires est la source de cet empoisonnement et, certainement, la sauce à la mayonnaise a tourné.

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La météo, avec une chaleur exécrable ces derniers temps, est probablement l'une des causes de cette situation. Mais également les ingrédients utilisés, dont l'huile et les autres condiments, ne sont pas à écarter, ainsi que le mode de conservation.

D'après les résultats des analyses, l'intoxication alimentaire collective a été confirmée. La gargote a été immédiatement fermée par les autorités et les enquêtes sont en cours.

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