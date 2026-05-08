Tunisie: Enseignement - Evaluation de fin d'année - Tous prêts

Élèves et étudiants se préparent assidûment aux examens de fin d'année. Ce mois et celui de juin représentent la période qui va clôturer un cycle et en ouvrir un autre. Tous les élèves appartenant au premier et au second degré de l'enseignement de base ainsi que l'enseignement secondaire auront à subir les différentes épreuves qui marquent la fin d'un parcours scolaire.

Leurs camarades étudiants en font de même en terminant le second semestre avec des examens, des présentations de projets et des soutenances.

Les dates de ces examens sont fixées par les différentes institutions universitaires selon les spécialités et les niveaux.

Les épreuves d'avant le jour "J"

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Tout le monde est prêt pour affronter cette échéance. Y compris les parents qui se sont pleinement investis pour encadrer et encourager leur progéniture.

C'est un véritable branle-bas de combat dans les familles.

Rappelons, par ailleurs, que le ministère de l'Éducation avait décidé un réajustement des dates des devoirs pour le troisième trimestre de l'année 2025-2026. Tous les détails se trouvant dans la circulaire en date du 10 avril dernier.

Les lycéens des classes terminales viennent d'achever les épreuves d'éducation physique qui se sont déroulées du 13 au 25 avril. Du 14 au 23 mai, ils auront à passer les épreuves pratiques.

Un calendrier précis a, justement, été élaboré pour les épreuves d'informatique pour toutes les sections.

A cet effet, les élèves de quatrième année secondaire sciences informatiques passeront, le samedi 16 mai, les épreuves de systèmes et technologies informatiques. Les élèves des sections maths, sciences expérimentales et sciences techniques plancheront sur l'épreuve informatique le mardi 19 mai. Les éco-gestionnaires passeront cette même épreuve le 20 tandis que les littéraires et les sportifs la subiront le 21. Quant aux élèves de la section sciences informatiques, ils auront rendez-vous avec l'épreuve des algorithmes et de la programmation le 23 mai.

Bac blanc et semaine bloquée

Le bac blanc se tiendra les 6, 7, 8, 11, 12 et 13 mai 2026. A l'identique comme pour le bac "réel" qui se déroulera les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin.

Le calendrier des devoirs du troisième trimestre a fixé les nouvelles dates des devoirs de synthèse, notamment. C'est ainsi que tous les élèves appartenant au second degré de l'enseignement de base et secondaire devront achever tous les travaux d'évaluation au plus tard le 9 mai.

En effet, les devoirs de synthèse en semaine ouverte ont été fixés pour les 13, 14, 15 et 16 mai pour tous les niveaux à l'exception des élèves de quatrième année secondaire qui ont leur bac blanc comme on l'a précisé.

La semaine bloquée est prévue pour les 18, 19, 20, 21, 22 et 23 mai. Avec suspension des cours, cela s'entend.

Les candidats au bac pourront connaître leurs moyennes les 15 et 16 mai. Ce qui permettra de tenir les conseils de classe au cours des journées des 21, 22 et 23 mai.

Les conseils de classe de leurs camarades de 9e année se tiendront, pour leur part, les 11,12 et 13 juin. Ces élèves, eux aussi, auront à affronter l'examen national de 9e ou le Dfeeb (Diplôme de fin d'études de l'enseignement de base) les 18,19 et 20 juin 2026.