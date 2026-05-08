Tunisie: Tunisian Travel Market - 1 000 professionnels réunis pour la première édition

La première édition du Tunisian Travel Market a été inaugurée jeudi à Tunis, réunissant près de 1 000 professionnels du secteur touristique venus de Tunisie, d'Algérie et de Libye. L'événement vise à renforcer la coopération régionale et à soutenir la dynamique du secteur touristique en Tunisie.

Organisée par la commission du tourisme intérieur de la Fédération tunisienne des agences de voyages, cette manifestation est présidée par Lotfi Braham, président du comité d'organisation, qui a souligné l'importance de cette rencontre pour stimuler les échanges entre professionnels et consolider les partenariats dans la région.

Un atelier de travail réunira des acteurs du tourisme des trois pays autour du thème du partenariat, de la coopération et de l'investissement. Les discussions porteront notamment sur la possibilité de conclure des accords de partenariat et des conventions-cadres entre agences de voyages et établissements hôteliers.

Les deuxième et troisième journées de l'événement seront ouvertes au grand public. Des rencontres interactives seront organisées entre agences de voyages et hôteliers afin d'encourager les Tunisiens à adopter la culture de la réservation anticipée et de promouvoir la mise en place de tarifs préférentiels.

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Cette première édition du Tunisian Travel Market ambitionne ainsi de devenir une plateforme régionale de référence pour le développement du tourisme et la consolidation des échanges entre professionnels du secteur.