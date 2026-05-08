Tunisie: Sécurité alimentaire - Le pays avance des propositions au sommet MED9++ à Rome

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé jeudi 7 mai 2026, par visioconférence, à la réunion ministérielle du sommet MED9++ tenue à Rome, consacrée aux enjeux de sécurité alimentaire et d'approvisionnement en engrais.

Cette rencontre a réuni près de 40 pays ainsi que plusieurs organisations régionales et internationales, sous la présidence du ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani et du chef de la diplomatie croate Gordan Grlić Radman, pays assurant la présidence du sommet.

Les discussions ont porté principalement sur le renforcement de la coordination entre les États en matière de sécurité alimentaire, dans un contexte marqué par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les défis liés à l'accès aux engrais, notamment via les routes stratégiques internationales.

Dans son intervention, le ministre tunisien a insisté sur la nécessité de garantir la sécurité alimentaire mondiale et un accès équitable aux intrants agricoles, appelant à une position commune pour condamner toute utilisation de la faim comme instrument de pression ou de conflit.

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Il a également présenté une série de propositions destinées à renforcer la coopération dans le cadre du mécanisme MED9++.

Parmi celles-ci figurent la diversification des sources d'approvisionnement en matières premières, notamment pour la production d'engrais, afin de réduire l'impact des tensions géopolitiques et de renforcer la résilience régionale.

Le ministre a également appelé à soutenir la production locale et régionale, qu'il a qualifiée de choix stratégique et souverain, à travers l'investissement dans les chaînes de valeur agricoles et le renforcement des transferts de technologies et de l'innovation.

Il a en outre proposé la mise en place de mécanismes de financement innovants adaptés aux pays du Sud, afin de soutenir leurs systèmes de production et de leur permettre de mieux résister aux fluctuations des marchés mondiaux.

La création de systèmes régionaux d'alerte précoce et de coordination logistique a également été avancée, dans le but de renforcer la capacité collective des pays concernés à anticiper les crises et à sécuriser les chaînes d'approvisionnement.

Enfin, la Tunisie a plaidé pour un accès plus équitable des produits agricoles issus des pays du Sud aux marchés européens, à travers des mécanismes de facilitation reflétant une logique de solidarité et de partage des bénéfices.

Le ministre a estimé que ces orientations s'inscrivent dans la dynamique portée par l'initiative européenne du Pacte pour la Méditerranée, soulignant que le principal défi réside désormais dans la transformation des initiatives en engagements concrets, dotés de mécanismes de mise en oeuvre et de ressources suffisantes.

En conclusion, il a insisté sur la nécessité de renforcer un secteur agricole moderne et résilient, capable de faire face aux chocs climatiques et aux fluctuations des marchés mondiaux, tout en garantissant un accès stable et équitable aux intrants agricoles et une gestion durable des ressources en eau.

Il a enfin affirmé que la Tunisie dispose du potentiel nécessaire pour devenir un centre régional de production et de distribution d'engrais phosphatés, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire de plusieurs pays dépendants de cette ressource stratégique.