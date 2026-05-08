Tunisie: Healthcare IT Forum - La santé intelligente en débat

Tous les panelistes et intervenants s'accordent à le dire ou le penser quasiment: le secteur de la santé doit rester au diapason des évolutions technologiques et de l'innovation digitale pour renforcer ses capacités et doper les activités sanitaires et annexes. L'heure de la santé intelligente a sonné.

Une dynamique nouvelle auprès des professionnels de santé, dans un forum très animé et sous une forte mobilisation des acteurs principaux et des partenaires. C'était les 5 et 6 mai 2026, à l'occasion du Healthcare IT Forum qui a réuni à Tunis les principaux acteurs du système de santé autour d'un constat partagé : la transformation digitale n'est plus une option, mais un tremplin stratégique pour moderniser le secteur.

Organisé sous l'égide du ministère de la Santé, cet événement a servi de catalyseur aux réflexions sur l'intégration des technologies numériques cloud, intelligence artificielle, data et cybersécurité dans les pratiques médicales et la gouvernance des établissements de santé. Au coeur des échanges, une conviction forte s'est imposée : l'innovation technologique peut profondément améliorer la qualité des soins, à condition de s'appuyer sur des infrastructures solides et une vision cohérente.

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L'un des temps forts du forum a été le workshop dédié au cloud souverain, où le directeur technico-commercial de Tunisie Télécom, Montassar Bechouerdiane, a mis en avant la nécessité de disposer d'infrastructures locales sécurisées pour garantir la souveraineté des données de santé. Cette dimension s'inscrit dans un contexte mondial marqué par une compétition accrue autour de la donnée, particulièrement sensible dans le domaine médical.

Au-delà des enjeux techniques, les discussions ont souligné l'importance de bâtir un écosystème numérique fiable, capable de soutenir l'interopérabilité entre les différents acteurs hôpitaux, cliniques, laboratoires et de fluidifier le parcours patient.

L'hôpital digital, le futur

Dans cette dynamique, l'hôpital digital s'impose progressivement comme un modèle de référence. Les retours d'expérience présentés lors des panels ont illustré comment la valorisation de la donnée, sa traçabilité et son partage sécurisé permettent d'améliorer la continuité des soins. La télémédecine, la radiologie connectée ou encore les systèmes d'information hospitaliers intégrés ouvrent la voie à une médecine plus réactive et plus accessible, notamment dans les régions éloignées.

À titre d'exemple, les initiatives autour du dépistage du cancer du sein montrent comment l'IA et les outils numériques peuvent rapprocher les services de santé des citoyens, tout en valorisant le rôle clé des sages-femmes et des techniciennes de radiologie.

L'IA au coeur des enjeux

Les perspectives évoquées lors du forum projettent également le secteur vers l'hôpital intelligent, où l'intelligence artificielle jouera un rôle central dans l'aide à la décision médicale, l'analyse d'imagerie ou encore l'optimisation des processus hospitaliers. Toutefois, cette évolution ne va pas sans défis. La cybersécurité s'impose comme une priorité absolue, face à la multiplication des cyberattaques visant des données sensibles.

Les experts ont insisté sur la nécessité d'intégrer la sécurité dès la conception des systèmes (« security by design »), de renforcer les dispositifs de surveillance continue et de garantir la continuité des services de santé, même en cas d'incident.

TT, partenaire clé

Partenaire technologique clé, Tunisie Telecom s'est positionnée comme un acteur structurant de cette transformation. À travers son rôle d'opérateur d'infrastructures et de fournisseur de solutions cloud et IA, l'entreprise contribue à poser les bases d'un écosystème numérique souverain. Lors de son intervention, le directeur central des systèmes de l'opérateur national, Sami Soudani, a rappelé que la transformation digitale repose autant sur des éléments visibles applications, plateformes que sur un socle invisible mais essentiel : connectivité sécurisée, data centers, puissance de calcul.

Il a également insisté sur les investissements nécessaires pour développer des infrastructures d'intelligence artificielle, coûteuses mais indispensables pour accompagner les cas d'usage dans le domaine de la santé.

Au-delà des aspects technologiques, la question de la confiance des patients a occupé une place centrale dans les débats. La protection des données personnelles, leur traçabilité et le respect du consentement apparaissent comme des critères fondamentaux pour l'adhésion des citoyens aux solutions numériques. Dans ce sens, les intervenants ont plaidé pour une approche inspirée des standards internationaux, tout en tenant compte des spécificités locales et culturelles.

Des interventions de haute facture

Plusieurs figures se sont particulièrement distinguées lors de cette édition. Le Pr Habiba Mizouni a apporté une expertise approfondie sur l'intégration de l'IA en radiologie, tandis que le Pr Seif Boukriba et le Dr Kaouther Nehdi ont partagé des expériences concrètes en matière de télémédecine et de gestion des données hospitalières.

Le Pr Hatem Bouzaiene a, quant à lui, mis en lumière l'impact direct de la digitalisation dans les parcours de soins en oncologie. Sur le plan technologique, Ehsen Zayen et Mohamed Habib Gahbiche ont proposé une vision prospective des mutations à venir, alors que Meriem Jrad et Meriem Somai ont enrichi la réflexion sur l'équilibre entre innovation et éthique. Enfin, Hajer Battikh et Sofien Beji ont alerté sur les défis critiques liés à la cybersécurité et à la gouvernance des données.

En filigrane, le forum a également mis en lumière la dynamique entrepreneuriale à travers un challenge dédié aux startups, preuve que l'innovation ne se limite pas aux grandes sociétés mais s'inscrit dans un écosystème en pleine effervescence. Ces jeunes pousses, porteuses de solutions concrètes, pourraient jouer un rôle déterminant dans la modernisation du système de santé tunisien.

Au final, le Healthcare IT Forum 2026 aura confirmé une tendance de fond : la santé numérique en Tunisie est à un tournant. Entre ambitions, défis et opportunités, les acteurs du secteur semblent désormais alignés autour d'une même feuille de route à l'horizon 2030. Reste à transformer cet élan en réalisations concrètes, au bénéfice direct du patient, véritable coeur de cette révolution digitale.