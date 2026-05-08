Tunisie: La BEI prête à financer de nouveaux projets structurants au pays

Le renforcement de la coopération dans les projets d'infrastructures a été au centre d'une rencontre tenue jeudi 7 mai 2026 à Tunis entre le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, et le vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), Loannis Tsakiris, accompagné d'une délégation de l'institution.

Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état d'avancement de la coopération entre la Tunisie et la BEI, ainsi que sur plusieurs projets d'infrastructures financés par la banque, notamment le programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers résidentiels.

Le ministre a salué la qualité du partenariat avec la Banque européenne d'investissement, soulignant la nécessité de le renforcer davantage au cours de la prochaine période. Il a insisté sur l'importance d'aligner les futurs projets avec les orientations du plan de développement 2026-2030, en mettant l'accent sur leur impact direct sur l'amélioration de la qualité de vie, l'accès aux services de base et le renforcement de l'inclusion sociale et économique.

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De son côté, le vice-président de la BEI a exprimé la disponibilité de son institution à examiner l'ensemble des projets proposés par la partie tunisienne et à consolider davantage la coopération dans le cadre des priorités de développement.

La délégation de la BEI comprenait également Ulrich Brunnhuber, chef du département du secteur public pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, ainsi que Anna Barone, directrice du bureau de la banque en Tunisie.

Les deux parties ont, par ailleurs, insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les équipes techniques afin d'accélérer la structuration du portefeuille de projets à venir et de mieux mobiliser les mécanismes de financement disponibles auprès de la BEI.

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de consolidation du partenariat entre la Tunisie et la Banque européenne d'investissement, notamment dans les secteurs stratégiques liés aux infrastructures et au développement territorial.