Tunisie: Marchés publics et projets bloqués - Au fronton de l'attention présidentielle

Encore une fois, le Président de la République renouvelle son attachement à ce que la réforme des marchés publics aboutisse aux objectifs qui lui sont assignés. Parmi ces objectifs, en premier, celui d'offrir une image transparente du pays aux investisseurs, au niveau de l'acceptation des propositions aux appels d'offres nationaux et internationaux et du contrôle du suivi des décisions que certaines parties occultes veulent contraires aux intérêts supérieurs de la nation.

Dans la Tunisie du 25 juillet, tous les dossiers de développement bénéficient de la priorité absolue.

Dans la mesure où le Président Kaïs Saïed considère qu'il est du droit des Tunisiens d'être informés, à temps, sur le suivi des instructions présidentielles relatives à la mise en oeuvre des projets de développement, plus particulièrement les projets bloqués, dont les financements sont arrêtés depuis des mois, voire des années, mais dont la concrétisation est toujours absente, en raison de causes, généralement, incomprises pour l'opinion publique.

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Celle-là même qui revendique, haut et font, son droit à tout savoir, malheureusement sans trouver d'oreille attentive auprès de plusieurs départements ministériels dont les patrons refusent carrément et volontairement d'accomplir leur devoir, avec la bénédiction des apôtres de la sédition dont les Tunisiens ont longtemps souffert durant la décennie de braise.

Heureusement, éradiquée grâce au processus salvateur du 25 juillet dont l'initiateur a décidé souverainement et librement de faire en sorte que les marchés publics ne soient plus la chasse gardée de la caste des profiteurs, des escrocs et des sangsues.

Lundi 4 mai, le Président de la République a reçu la Cheffe du gouvernement Mme Sarra Zaâfrani Zenzri accompagnée de Slah Zouari, ministre de l'Equipement et de l'Habitat, et également chargé du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, pour lui rendre compte de ce qui a été fait jusqu'ici en matière de gestion des marchés publics.

Et le Président de réitérer ses conseils et ses recommandations relatives à la simplification des procédures de contrôle, dans l'objectif de faciliter la voie à la réception des offres répondant aux appels diffusés régulièrement par les ministères concernés. La finalité recherchée étant que les marchés publics soient cédés, avec le maximum de diligence, aux offres soumises par les entreprises ou les investisseurs intéressés.

Le Chef de l'Etat a également porté son attention aux grands projets actuellement bloqués dont l'exécution évolue à un rythme jugé trop lent, au point de risquer de voir augmenter les crédits qui leur sont consacrés, de faire fuir les investisseurs qu'ils soient tunisiens ou étrangers, et de nuire à l'image de la Tunisie en tant que destination d'investissement privilégiée.