Tunisie: Le pays Autoroutes lance deux nouvelles stations sur l'A1

La Société Tunisie Autoroutes prévoit, d'ici la fin de l'année 2026, la réalisation de nouvelles aires de services et de repos sur l'autoroute A1 (autoroute du Sud), en coordination avec la société AGIL.

Selon un communiqué publié jeudi 7 mai 2026, ces aménagements concernent deux stations principales : la station de Ghriba, située au point kilométrique 296 en direction de Gabès, et la station de Sidi Makhlouf, au point kilométrique 453 en direction de Tunis, au niveau de Regueb.

La société a indiqué qu'elle oeuvre à accélérer la mise en oeuvre de ces projets, dans le but d'améliorer la qualité des services offerts et de garantir davantage de confort et de sécurité aux usagers de l'autoroute.

Par ailleurs, Tunisie Autoroutes a précisé que le tronçon reliant Gabès à Ras Jedir est actuellement ouvert à la circulation. Les services y sont assurés de manière continue, notamment à travers les patrouilles de sécurité, l'entretien des glissières de sécurité, les opérations de nettoyage et de plantation, ainsi que les interventions liées à la protection de l'environnement et à l'évacuation des débris d'accidents.