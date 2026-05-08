Tunisie: Sousse - Coupure d'électricité dimanche pour travaux de maintenance

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), district de Sousse-ville, a annoncé une interruption de la fourniture d'électricité en raison de travaux de maintenance programmés le dimanche 10 mai 2026, de 8h00 à 14h00.

Cette coupure concernera plusieurs zones de la ville de Sousse, notamment Khzama Ouest, le quartier de la Wilaya, Sahloul 1 et Sahloul 2, ainsi que l'ensemble de l'avenue Yasser Arafat et les lotissements Imene.

La STEG a précisé que le rétablissement du courant électrique se fera progressivement et sans préavis, en fonction de l'avancement et de la fin des travaux dans les zones concernées.