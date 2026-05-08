Afrique Australe: Refondation - La délégation de la SADC en mission d'évaluation

Un troisième round. La délégation conduite par la docteure Joyce Banda, ancienne présidente de la République du Malawi et membre du Comité des sages de la Communauté de développement de l'Afrique australe, effectue une 3ᵉ mission à Madagascar. Il s'agit d'une mission de suivi et d'évaluation de la situation nationale qui se déroule jusqu'à dimanche.

« Cette mission, qui se déroulera jusqu'au 10 mai 2026, s'inscrit dans la mise en œuvre des décisions du Sommet extraordinaire de la SADC du 17 décembre 2025, relative au suivi de l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans le pays ainsi que l'accompagnement du programme de la Refondation par la SADC», indique le ministère des Affaires étrangères. Plus précisément, pour ce 3ᵉ déplacement dans la Grande île, la docteure Banda et sa suite feront un suivi des avancées dans l'exécution du Programme de la Refondation.

Le document intitulé Programme de la Refondation a été remis à la délégation de la SADC le 28 février. Il prévoit quatre phases, dont la concertation nationale et les échéances électorales que sont le référendum et la présidentielle. L'exécution de ces quatre phases est prévue sur vingt-deux mois à partir de mars dernier. Une source avisée confie, par ailleurs, que « les discussions durant cette nouvelle mission de la SADC porteront aussi sur la question du financement de la concrétisation du Programme de la Refondation ».