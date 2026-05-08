Afrique: Consommation - «Signature chocolat» investit dans la production locale

Hier, à la Foire Internationale de Madagascar au Centre de Conférence International d'Ivato, la maison Signature investit un stand dédié à des produits bio, issus d'une production locale.

Pour garantir des produits alimentaires et cosmétiques conformes aux exigences du Made in Madagascar, l'entreprise affirme assurer le cheminement des matières premières, de la production à la distribution.

Du côté alimentaire, des chocolats noirs à 75 % sont exposés dans la vitrine du stand jusqu'au 10 mai. Ils sont issus de fèves de cacao collectées par des collaborateurs locaux dans une exploitation située à Mananjary avant d'être transformés à Antananarivo.

Quant à la cosmétique, la marque vend également des articles d'hygiène et de beauté commercialisés par Signature institut de beauté et bien-être. Elle possède un laboratoire agréé par l'État, chargé de la formulation des produits, quotidiennement utilisés à son siège, dans l'immeuble Bali Tower d'Analamahitsy.

« Nos produits cosmétiques sont bio à plus de 80 % et sont à base d'huiles essentielles et d'huiles végétales », indique une responsable présente lors du salon.