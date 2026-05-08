Afrique: Environnement - «IT Solar Pro» mise sur l'énergie renouvelable

À la Foire Internationale de Madagascar (FIM), IT Solar Pro profite de l'événement pour présenter des solutions destinées à répondre aux problématiques locales liées à l'énergie.

Présente au salon, l'entreprise expose différentes offres de kits solaires destinés aux particuliers et aux professionnels. Selon Njara, responsable technique et commercial chez IT Solar Pro, l'objectif est de démocratiser l'accès à l'énergie renouvelable afin de faire face aux difficultés susceptibles d'impacter la productivité, voire l'économie. « Nous voulons montrer aux visiteurs que l'énergie solaire peut être exploitée de manière autonome à un coût plus accessible », explique-t-il.

À titre de comparaison, IT Solar Pro propose des kits complets à partir de 920 000 ariary par mois, contre des installations pouvant dépasser les 30 millions d'ariary chez certains concurrents.

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Face aux difficultés liées aux coupures ou à l'accès à l'électricité, IT Solar Pro se spécialise dans les systèmes d'autonomie énergétique destinés à alimenter des appareils du quotidien. L'entreprise indique avoir récemment équipé l'IT University, des particuliers ainsi que certaines infrastructures modernes, notamment pour l'alimentation d'électroménagers et la recharge de véhicules hybrides.

« Madagascar bénéficie d'un fort ensoleillement. L'enjeu est désormais de transformer cette ressource en énergie exploitable », ajoute le responsable.