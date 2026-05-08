Afrique: Environnement - «IT Solar Pro» mise sur l'énergie renouvelable

8 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Tracy Ponsseti

À la Foire Internationale de Madagascar (FIM), IT Solar Pro profite de l'événement pour présenter des solutions destinées à répondre aux problématiques locales liées à l'énergie.

Présente au salon, l'entreprise expose différentes offres de kits solaires destinés aux particuliers et aux professionnels. Selon Njara, responsable technique et commercial chez IT Solar Pro, l'objectif est de démocratiser l'accès à l'énergie renouvelable afin de faire face aux difficultés susceptibles d'impacter la productivité, voire l'économie. « Nous voulons montrer aux visiteurs que l'énergie solaire peut être exploitée de manière autonome à un coût plus accessible », explique-t-il.

À titre de comparaison, IT Solar Pro propose des kits complets à partir de 920 000 ariary par mois, contre des installations pouvant dépasser les 30 millions d'ariary chez certains concurrents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face aux difficultés liées aux coupures ou à l'accès à l'électricité, IT Solar Pro se spécialise dans les systèmes d'autonomie énergétique destinés à alimenter des appareils du quotidien. L'entreprise indique avoir récemment équipé l'IT University, des particuliers ainsi que certaines infrastructures modernes, notamment pour l'alimentation d'électroménagers et la recharge de véhicules hybrides.

« Madagascar bénéficie d'un fort ensoleillement. L'enjeu est désormais de transformer cette ressource en énergie exploitable », ajoute le responsable.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.