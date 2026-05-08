Sénégal/Maroc: Liesse après le retour de trois supporters détenus au Maroc depuis la finale de la CAN

Au Sénégal, Les trois premiers supporters détenus au Maroc à la suite des incidents survenus lors de la finale de la CAN à Rabat ont attérri à l'aéroport de Dakar hier soir, accueillis en héros par une foule de supporters après 3 mois de prison.

Explosion de joie quand les trois supporters Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade franchissent enfin la porte de l'aéroport. Plus d'une centaine de leurs collègues du 12e Gaïndé (le principal comité de supporters de l'équipe nationale de foot du Sénégal) sont là. Les drapeaux du Sénégal dans les mains flottent au-dessus de la petite foule, chacun veut les prendre dans ses bras, les porter.

Coumbe Thiaw, venue de Saly, casquette verte, jaune, rouge sur la tête, rayonne de joie : « C'est un grand soulagement. On est content, parce que ça fait trois mois qu'on n'a pas vu nos frères. Le 12e Gaïndé c'est la famille, si tu touches quelqu'un, tu touches tout le monde. »

Pour l'occasion, les djembés et les trompettes résonnent, Abdoulaye Dieng, originaire de Richard-Toll dans le nord n'en finit pas de sourire après 3 mois loin de son pays : « Maintenant, on dit al-hamdu lillah, car on est revenu avec la vie et tant qu'il y a la vie, il y a espoir. »

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À ses côtés Ibrahima Diop, lunettes de soleil pour cacher l'émotion du retour est plus mitigé : « On est très content, mais pas à 100% parce que tout le temps, on pense à nos frères qui restent là-bas. Il en reste 15. Je demande à tout le peuple sénégalais, aux autorités étatiques et religieuses de faire des prières pour nos frères. »

15 autres supporters sont en effet toujours en prison à Rabat, condamné pour « hooliganisme » à des peines de 6 mois à 1 an de prison. Serigne Babou, venu de Keur Massar lance un appel « aux autorités marocaines d'accorder une grâce royale pour ces 15 supporters pour qu'ils reviennent très vite, compte tenu de la coopération. »

L'espoir, c'est celui d'une grâce pour permettre à ces 15 supporters de fêter la tabaski dans leurs familles d'ici à trois semaines et tourner la page de cette finale chaotique de la CAN.