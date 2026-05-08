Afrique: Ameublement - Orca s'épanouit à Madagascar

Spécialisée dans l'ameublement, la Foire Internationale de Madagascar (FIM) 2026 accueille Orca Madagascar parmi ses exposants et en tant que sponsor officiel au CCI Ivato, du 7 au 10 mai. Présente à Madagascar depuis 1 an et demi, l'enseigne valorise ses produits destinés aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Par sa participation, elle souhaite accroître sa visibilité sur le marché local et élargir davantage son réseau de partenaires.

« La FIM 2025 a été un événement incontournable. Nous avons eu des retombées économiques extraordinaires et nous avons pu tisser notre toile auprès des particuliers, des professionnels et surtout de nombreuses sociétés avec lesquelles nous sommes aujourd'hui en partenariat », souligne Iry Ratsimivony, directeur général adjoint de Orca Madagascar. Basée à Dakar, au Sénégal, la société poursuit également son implantation locale. « Nous nous sommes installés ici avec la volonté d'embaucher un maximum de locaux. Nous sommes actuellement une cinquantaine de collaborateurs, avec d'autres emplois générés en parallèle de notre activité », ajoute-t-il.

Pour cette édition 2026 de la FIM, Orca Madagascar souhaite surtout renforcer son activité B to B. « Nous espérons toucher davantage de professionnels. Nous sommes venus dans l'optique de développer le business B to B, d'où notre emplacement à l'entrée de la foire », explique le directeur général adjoint. L'entreprise annonce également des promotions sur l'ensemble de ses articles durant les quatre jours d'exposition.