Madagascar: Forum de l'économie sociale et solidaire - Un évènement à multiples objectifs

8 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les initiatives associatives engagées dans le développement social et solidaire seront mises en lumière. La première édition du Forum de l'Économie sociale et solidaire 2026 se tiendra le samedi 9 mai, de 14h à 17h, au lycée Moderne d'Ampefiloha (LMA). Cet événement réunira plusieurs associations actives au quotidien auprès de divers publics, dans différents domaines.

À cette occasion, elles présenteront leurs actions passées et actuelles, ainsi que leurs projets à court, moyen et long terme. «Vous aurez la possibilité d'échanger directement avec les associations autour de différents pôles d'activités, comme l'Éducation, l'Insertion professionnelle des jeunes et des moins jeunes, le Tourisme solidaire et l'environnement et le développement durable», précise l'organisateur.

Ce forum s'adresse aussi bien aux associations qu'aux particuliers. Les organisations intéressées auront l'opportunité de rejoindre une coalition favorisant le partage d'expériences, la coopération et la co-construction de projets. Les individus souhaitant s'engager dans des activités associatives ou caritatives pourront, quant à eux, rencontrer les différentes associations membres et choisir les initiatives qui correspondent à leurs valeurs et à leurs aspirations. L'objectif de cet événement est de renforcer les liens entre les acteurs associatifs et les citoyens.

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