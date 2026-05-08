Madagascar: Hygiéne - La chirurgie esthétique élargit ses clients

La chirurgie esthétique séduit de plus en plus de Malgaches pour le bien-être et la confiance en soi. Les spécialistes présents à la FIM constatent une hausse des demandes d'interventions.

De plus en plus de Malgaches se tournent vers la chirurgie esthétique. « Les patients viennent surtout de Toamasina et d'Antsiranana, des zones littorales. Les interventions débutent à partir de 4 000 à 5 000 euros », indique le docteur Ramchurreetoo Dhanrajsingh du Royal Green Hospital de Maurice, lors de la première journée de la Foire internationale de Madagascar, tenue au CCI Ivato, hier.

La majorité des interventions concerne l'augmentation ou la réduction mammaire, l'augmentation des hanches, la liposuccion ainsi que les injections de Botox. Des prothèses sont également posées pour les personnes amputées. La chirurgie, quant à elle, ne connaît pas de limite d'âge.

« Après mes grossesses, je ne me sentais plus à l'aise avec mon corps. J'ai choisi de faire une réduction mammaire pour retrouver confiance en moi. Au début, j'avais peur du regard des autres, mais aujourd'hui, je me sens mieux physiquement et mentalement », témoigne une jeune femme ayant eu recours à une chirurgie esthétique.

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Comme elle, de nombreux patients évoquent également des motivations liées au bien-être personnel ou à des séquelles physiques. Certains choisissent ces interventions pour corriger un complexe, tandis que d'autres cherchent à retrouver une meilleure qualité de vie après un accident ou une maladie.

Demandes

« J'ai longtemps hésité avant de franchir le pas. Après un accident, je gardais une gêne au niveau du nez qui affectait aussi ma respiration. L'opération m'a permis de corriger ce problème et de me sentir plus à l'aise au quotidien. Aujourd'hui, je ne regrette pas ma décision », confie Tendry, un homme ayant eu recours à une chirurgie esthétique.

Parmi les opérations pratiquées figurent également l'ajustement des oreilles et du nez. Les interventions de correction ou de remodelage du visage comptent aussi parmi les demandes les plus fréquentes. Selon les spécialistes, ces opérations sont motivées autant par des raisons esthétiques que par le besoin de retrouver confiance en soi après un complexe ou une malformation.