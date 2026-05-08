Afrique: Natation - Championnat d'Afrique, Jonathan et Océane arrachent deux médailles

Deux podiums continentaux. La délégation malgache a réalisé un exploit extraordinaire à l'issue de la première journée de la 17ᵉ édition des championnats d'Afrique des juniors et seniors en Algérie. La compétition se déroule du 5 au 10 mai dans la piscine du complexe olympique Miloud-Hadefi d'Oran.

L'olympien de Paris 2024, Harivony Jonathan Raharvel, rate de peu la médaille d'or en finale du 100 m brasse mercredi soir. Devancé par le Sud-Africain Oliva Nicolas Lange, qui a effectué un temps de 1:02.67, le nageur du Cosfa et triple médaillé d'or des derniers Jeux des îles de l'océan Indien, évoluant depuis des mois en Hongrie, s'est ainsi contenté de la médaille d'argent.

L'expatriée de Dubaï, Océane Rakotonanahary, termine sur la troisième marche du podium et arrache la médaille de bronze lors de la finale de l'épreuve du 100 m brasse de la catégorie des juniors. Océane a réalisé mercredi soir un chrono de 1:15.50 tandis que la championne de l'épreuve, l'Égyptienne Karem Ganat, a bouclé la distance en 1:13.49.

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La nageuse du club Managing a également actualisé le record vieux de 35 ans de Vola Ratsifandrihamanana ainsi que la meilleure performance de la catégorie des 16-17 ans. « Océane a battu le record historique de Vola Ratsifandrihamanana (1:15.96), qu'elle détenait depuis 1991, ... lors des Jeux africains d'Égypte », a précisé Bako Ratsifandrihamanana, icône de la natation malgache.

« Ce passage de témoin entre l'icône des années 90 et cette jeune championne marque un tournant pour la natation malgache. Elle a largement le temps, de par son très jeune âge, à seulement 15 ans, de grignoter les dixièmes et les centièmes de seconde et d'améliorer ses performances », a-t-elle ajouté.

Quant aux autres résultats marquants de la première journée, Tendry Tiavina Rakotobe termine sixième en finale du 50 m papillon (25.24). Baritiana Mathieu Andriampenomanana finit, quant à lui, huitième en finale du 200 m nage libre (1:58.98). Madagascar est représenté par onze nageurs, dont quatre expatriés et sept locaux, à la joute continentale en Algérie, qui ne prendra fin que dimanche.