Madagascar: Développement - Des chercheurs proposent des pistes économiques

De jeunes chercheurs malgaches multiplient les initiatives et proposent des solutions innovantes pour contribuer au développement du pays. Environ une centaine de projets sont présentés hier et ce jour sur l'esplanade de l'université d'Antananarivo, dans le cadre de la 8e édition du Salon de la recherche au service de l'économie et de l'emploi.

Parmi les innovations exposées, des doctorants de l'École doctorale en sciences et techniques de l'ingénierie et de l'innovation ont mis au point un système de prédiction solaire destiné à améliorer la production des centrales solaires. De son côté, l'ingénieure en électronique Mira Randrianantoanina propose une balise de détresse à courte portée permettant de lancer rapidement une alerte en cas d'insécurité.

Deux autres ingénieurs en électronique ont, quant à eux, développé un robot baptisé « Roubot », conçu pour analyser l'état des routes et détecter les déformations des infrastructures routières en cas de dégradation. « Lors des travaux de réhabilitation routière, cet outil permet d'évaluer plus précisément les dépenses nécessaires. Il peut estimer la taille des nids-de-poule ainsi que la quantité de goudron à utiliser pour les réparer », explique Machiavel, l'un des porteurs du projet.

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Transformation

Les recherches sont nombreuses à Madagascar, mais peu d'entre elles aboutissent réellement à la création d'emplois. C'est le constat dressé hier par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors d'un atelier de mobilisation des partenaires dans le cadre du lancement de l'University innovation pod (Unipod) Madagascar, au Carlton Anosy.

À travers ce projet Unipod, financé par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), l'objectif est justement d'accélérer la transformation des résultats de recherche en solutions concrètes, à moyen et long terme. Il devra aboutir à la création d'entreprises innovantes, l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et le développement de technologies adaptées aux réalités nationales.