Madagascar: Décés de Jean Rabehaja - Le handball perd une de ses figures

Le monde du sport malgache est frappé par une grande tristesse après l'annonce du décès de Jean Rabehaja. Ancien joueur emblématique de l'Asco Toliara, international malgache et actuel maire de Toliara I, il a rendu son dernier souffle en Inde, où il était hospitalisé pour des raisons de santé.

« Jean Rabehaja a marqué plusieurs générations de handballeurs. Il débute dans les catégories cadettes et juniors à partir de 1987. Son talent éclate au grand jour lors du tournoi scolaire "Jeux de l'île", sorte de sport scolaire, véritable vivier des jeunes talents de l'époque », confie Zo Rasolofoson, ancien secrétaire général de la Fédération malgache de handball.

Cette compétition lui ouvre les portes de la sélection nationale des jeunes avant d'intégrer l'équipe senior ainsi que le club de l'Asco Toliara, avec lequel il remporte plusieurs titres nationaux.

Capable d'évoluer comme arrière gauche ou arrière droit, il était considéré comme l'un des piliers de la sélection malgache dans les années 1990. Il faisait notamment partie du groupe ayant préparé les Jeux de la Francophonie de 1993 à travers plusieurs stages entre Madagascar et La Réunion. Il participe également aux Jeux des îles de l'océan Indien de 1998.

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Pour Herizo Thierry Rasolofoson, « son décès est une grande perte pour le handball ».

Au-delà de sa carrière sportive, Jean Rabehaja était aussi reconnu comme l'un des principaux soutiens des clubs de Toliara lors des compétitions nationales organisées à Antananarivo.