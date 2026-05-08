Madagascar: Concert - Les classiques de Bessa et Lôla revisités

Les mélodies intemporelles de Bessa et Lôla résonneront de nouveau sur scène grâce à Farakely et Rija Ramanantoanina. Les deux artistes présenteront, le dimanche 10 mai au CCESCA Antanimena à partir de 15 heures, un spectacle entièrement dédié au répertoire du duo mythique malgache. Porté par l'émotion et la nostalgie, ce concert promet de replonger le public dans l'univers musical qui a marqué plusieurs générations.

Il s'agit de la deuxième édition de ce projet musical, après une première représentation organisée en 2023. Pour cette nouvelle rencontre, plusieurs chansons qui n'avaient pas été interprétées lors de la première édition viendront enrichir le programme. Les spectateurs retrouveront également les morceaux les plus appréciés du public.

Selon les organisateurs de l'événement, issus de l'Aloalo Event, près d'une quarantaine de chansons seront interprétées sur scène, offrant ainsi environ trois heures de spectacle. « Nous avons de nouveau choisi Farakely et Rija Ramanantoanina parce que leurs voix et leur personnalité correspondent parfaitement à cet univers musical », expliquent-ils.

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Le concert reposera uniquement sur les prestations des deux artistes, sans autres invités sur scène. Les musiciens qui accompagnaient autrefois Bessa assureront d'ailleurs l'ensemble de l'accompagnement musical, afin de préserver l'authenticité des oeuvres originales.

Farakely et Rija Ramanantoanina entendent ainsi conserver l'essence même des chansons de Bessa et Lôla. Quelques morceaux bénéficieront toutefois de légers arrangements et d'une touche de modernité, tout en respectant l'identité musicale initiale des compositions.

À travers cette création, les organisateurs souhaitent surtout raviver la mémoire d'un patrimoine musical toujours apprécié du public malgache et transmettre ces œuvres emblématiques aux nouvelles générations.