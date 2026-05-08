Afrique: Gabon/Angola - Zita Oligui Nguema et Ana Dias Lourenço pour la paix entre les deux pays

Le 7 mai 2026, à Luanda, Zita Oligui Nguema et son homologue angolaise Ana Dias Lourenço ont visité l'exposition Caminhos de Fogo, Horizontes de Paz au Musée d'histoire militaire, en marge de la visite d'État de Brice Clotaire Oligui Nguema en Angola.

L'exposition, installée à la forteresse de São Miguel, retrace la guerre angolaise jusqu'au retour à la paix en 2002. La présence des deux Premières dames a transformé la visite en un acte symbolique : elle met l'accent sur la mémoire, la réconciliation et la résilience, et illustre une diplomatie culturelle entre Libreville et Luanda.

Au-delà du protocole, cette séquence montre le rôle croissant des Premières dames dans la diplomatie africaine, et renforce l'image d'une coopération bilatérale en plein essor entre le Gabon et l'Angola, fondée non seulement sur l'économie et la sécurité, mais aussi sur la mémoire partagée et les valeurs de paix à transmettre aux jeunes générations.