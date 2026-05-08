Ile Maurice: Course contre la montre... sans montre en salle d'examen

Alors que les épreuves du GCE Advanced Level battent leur plein, certaines dispositions mises en place cette année suscitent interrogations et tensions parmi les candidats et leurs familles. En ligne de mire : l'interdiction stricte des montres en salle d'examen et des dysfonctionnements signalés lors d'une récente épreuve de mathématiques.

Avant le début des examens, les collégiens ont reçu une liste de recommandations précises concernant les objets autorisés. Parmi les restrictions, les autorités ont clairement stipulé que les appareils électroniques disposant de capacités de stockage de données et/ou de communication, quel que soit le moyen. Par exemple : téléphones portables, appareils photo, liseuses électroniques, casques Bluetooth, tablettes, ordinateurs portables et objets connectés, tels que les lunettes et les montres intelligentes, sont strictement interdits en salle d'examen.

Cependant, cette mesure, appliquée de manière élargie aux montres en général, a pris certains élèves au dépourvu. Selon des témoignages, des incidents seraient survenus lors de l'épreuve de mathématiques la semaine dernière entre candidats et surveillants. En cause : la gestion du... temps. « Cela a causé de grandes difficultés aux élèves, car il leur était stressant de gérer leur temps, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'horloge dans les salles d'examen », confie le parent d'un candidat, évoquant un climat de stress accru dans certaines salles.

« Formula Sheets», le couac

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Un autre point soulevé concerne la distribution des formula sheets, habituellement fournies aux élèves avant le début de l'examen. Selon des informations recueillies, la procédure n'aurait pas été respectée dans certains centres. « Cette procédure n'a pas été observée ce jour-là. Une fiche de formules circulait entre les élèves, au fur et à mesure des demandes. Vous pouvez imaginer l'atmosphère dans la salle d'examen lorsque deux élèves souhaitaient y avoir recours en même temps », déplore un autre parent.

Face à ces préoccupations, le Mauritius Examinations Syndicate (MES) a tenu à apporter des clarifications. L'organisme explique que ces changements découlent de nouvelles directives de Cambridge. « À partir de cette année, aucune montre n'est acceptée dans la salle d'examen. Les élèves ont été informés de cette décision », précise le MES.

Pour pallier l'absence de montres et de pendules dans les salles, une mesure alternative a été instaurée : les surveillants sont désormais tenus d'inscrire l'heure au tableau toutes les 15 minutes afin de permettre aux candidats de mieux gérer leur temps. Ce dispositif sera également appliqué lors des examens de fin d'année, notamment pour le School Certificate et le Higher School Certificate.

Concernant les formula sheets, le MES rassure : les examinateurs disposent de plusieurs copies et les élèves peuvent y avoir accès en cas de besoin.

L'organisme reconnaît toutefois que la mise en œuvre de ces nouvelles mesures peut nécessiter un temps d'adaptation sur le terrain. Dans un contexte où chaque minute compte pour les candidats, ces ajustements organisationnels soulignent l'importance d'une communication claire et d'une application uniforme des consignes. Pour de nombreux élèves, l'enjeu reste le même : pouvoir composer dans des conditions optimales, sans stress additionnel.