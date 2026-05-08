Algérie: L'ambassadeur de France retourne sur place et «reprendra ses activités», annonce Paris

Site Elysée
Président de la France Emmanuel Macron et le Président algérien Abdelmadjid Tebboune
8 Mai 2026
Radio France Internationale

L'ambassadeur de France en Algérie, qui avait été rappelé à Paris depuis avril 2025 sur fond de nouvelle brouille avec Alger, va retourner sur place, a déclaré ce 8 mai 2026 la présidence française, annonçant aussi une visite dans la journée de la ministre déléguée aux Armées, Alice Rufo, dans le cadre des commémorations d'une répression sanglante menée par l'armée française à partir du 8 mai 1945.

C'est une nouvelle étape dans le dégel des relations entre Paris et Alger. La ministre française déléguée aux Armées, Alice Rufo, se rend ce vendredi en Algérie à la demande d'Emmanuel Macron pour commémorer les « événements tragiques » du 8 mai 1945 à Sétif, date de massacres lors d'une répression française de manifestations pro-indépendantistes, a annoncé l'Élysée dans un communiqué. « Cette démarche témoigne de la volonté du président de la République de traiter des relations entre la France et l'Algérie avec honnêteté » et « de restaurer un dialogue efficace », a ajouté l'Élysée, alors que les tensions sont récurrentes entre les deux pays et que la relance des liens peine à se concrétiser.

« Une attention prioritaire au retour en France de Christophe Gleizes »

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À l'occasion de cette visite, toujours selon l'Élysée, l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romatet - rappelé à Paris depuis avril 2025 sur fond de nouvelle brouille avec Alger - « accompagnera la ministre déléguée et reprendra ses activités », « avec une attention prioritaire au retour en France de notre compatriote, M. Christophe Gleizes », détenu dans le pays, qui espère une grâce du président algérien.

Ce journaliste français avait été arrêté dans le cadre d'un reportage en mai 2024 en Kabylie et condamné en appel, début décembre, à sept ans de prison. Sa famille a annoncé mardi qu'il renonçait à son pourvoi en cassation, ouvrant la voie à une possible grâce du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

Le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez avait déjà été reçu mi-février par le président Tebboune, lors d'un déplacement qui a permis d'amorcer un dégel des relations entre les deux pays, plongés dans une grave crise depuis l'été 2024.

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