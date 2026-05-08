Ile Maurice: Emirates Group enregistre des bénéfices records malgré les turbulences du Golfe

Le groupe Emirates clôt l'exercice 2025-2026 sur des performances financières historiques, portées par une demande soutenue et une gestion rigoureuse de ses coûts. Un dernier mois d'exercice marqué par des perturbations militaires majeures dans la région du Golfe n'a pas entamé la solidité du modèle économique du groupe.

Pour l'exercice financier clos le 31 mars 2026, le groupe Emirates affiche un bénéfice avant impôts record de 24,4 milliards AED (6,6 milliards USD), en hausse de 7 % sur un an, pour une marge de 16,2 %. Le chiffre d'affaires atteint 150,5 milliards AED (41,0 milliards USD), en progression de 3 %, tandis que la trésorerie grimpe de 12 % pour s'établir à 59,6 milliards AED (16,2 milliards USD). Après prise en compte d'un taux d'imposition passé de 9 % à 15 % en application des règles fiscales internationales du Pilier Deux, le bénéfice net du groupe s'élève à 21,0 milliards AED (5,7 milliards USD), en hausse de 3 %.

La compagnie aérienne Emirates reste la plus rentable au monde. Son bénéfice avant impôts atteint 22,8 milliards AED (6,2 milliards USD), pour un chiffre d'affaires de 130,9 milliards AED (35,7 milliards USD). Son bénéfice net record de 19,7 milliards AED (5,4 milliards USD) représente une marge nette de 15,0 %, la meilleure performance de l'histoire de la compagnie et du secteur aérien pour cet exercice. Emirates a transporté 53,2 millions de passagers, avec un taux de remplissage de 78,4 %. Le réseau mondial couvrait 152 villes dans 80 pays au 31 mars.

Sur le plan de la flotte, Emirates a réceptionné 15 Airbus A350 au cours de l'année et dispose d'un carnet de commandes de 367 appareils, avec des livraisons programmées jusqu'en 2038. La compagnie a également signé un accord avec Starlink pour équiper ses appareils d'un Wi-Fi haut débit : 21 avions en bénéficiaient déjà au 31 mars. Le programme de retrofit de 5 milliards USD se poursuit, avec 91 appareils rénovés sur les 215 prévus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La division dnata a également progressé. Son chiffre d'affaires a bondi de 12 % pour atteindre un niveau record de 23,6 milliards AED (6,4 milliards USD), et son bénéfice avant impôts s'établit à 1,6 milliard AED (437 millions USD), en hausse de 2 %. Les opérations aéroportuaires, la restauration à bord et les services de voyage ont tous contribué à cette croissance, tirée notamment par les marchés australien, européen, britannique et américain.

Le contexte du dernier mois de l'exercice a néanmoins pesé sur les opérations. Le 28 février, des activités militaires dans la région du Golfe ont massivement perturbé le trafic aérien commercial, contraignant Emirates et dnata à adapter leurs dispositifs pour assurer la continuité des vols et protéger leurs équipes. Au moment de la publication des résultats, un cessez-le-feu entre les États-Unis, Israël et l'Iran était en vigueur, mais la compagnie opérait encore avec une capacité passagers inférieure aux niveaux d'avant les perturbations.

Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive d'Emirates airline and Group.

Le groupe aborde l'exercice 2026-2027 avec des réserves de trésorerie solides et sans mesures de restriction des coûts. Les investissements dans la flotte, les infrastructures et les ressources humaines -- la main-d'oeuvre totale a atteint 130 919 employés, soit une hausse de 8 % -- se poursuivront au même rythme. Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive d'Emirates airline and Group, a réaffirmé l'ambition du groupe : rester parmi les meilleurs mondiaux, depuis Dubaï, au carrefour des flux mondiaux de commerce et de voyages.