Sénégal: Bignona - 10 tonnes de produits illicites saisies, 14 personnes interpellées lors d'une vaste opération

7 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Khady Sonko

Plus de six tonnes de produits illicites, des armes ainsi que du matériel servant aux cultures de chanvre indien ont été saisis lors de l'opération « Elol » menée du 1er au 7 mai 2026 par la zone militaire numéro 5 dans la commune de Djibidione.

Selon le colonel Cheikh Guèye, commandant de la zone militaire numéro 5, les forces engagées ont notamment mis la main sur plus de trois tonnes de chanvre traité, plus de deux tonnes de graines de semence et d'importantes quantités de chanvre non traité, en plus d'intrants agricoles et de moyens logistiques utilisés dans les réseaux criminels.

L'opération a également permis l'interpellation de quatorze individus remis aux autorités compétentes. Des armes de guerre ont aussi été récupérées.

Le commandement militaire souligne que cette intervention porte un coup important aux réseaux de trafic de stupéfiants et contribue à l'assainissement sécuritaire de cette zone du Nord-Sindian. Le colonel Guèye a salué la collaboration avec la légion de gendarmerie de Ziguinchor, estimant que la synergie entre les différentes forces a été déterminante.

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Chef de corps du premier bataillon de parachutistes ayant conduit l'opération, Adama Sy a expliqué que « Elol » vise à éradiquer les cultures et trafics illicites dans le secteur 57, notamment dans le quadrilatère reliant Djioundji, Dièye, Balla Bassène, Djibidione, Balla Ounor et Niallé.

Le commandant de la légion de gendarmerie de Ziguinchor, Papa Saboury Ndiaye, a pour sa part évoqué « un record » dans les saisies de chanvre indien en Casamance, rappelant la sévérité des sanctions prévues par la législation sénégalaise contre le trafic de drogue.

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