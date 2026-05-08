Ile Maurice: Quand la GRA fait marche arrière dans le cas de Rye Joorawon

8 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Il existait bel et bien, hier, au sein de la Gambling Regulatory Authority (GRA), une tentative en interne d'empêcher le jockey Rye Joorawon de chausser les étriers aussi bien à l'entraînement qu'en courses, et ce, contrairement à certaines versions qui disponibles. Reste que, pour des raisons inconnues, l'instance régulatrice n'a pas donné suite à cette tentative.

Une interdiction qui, si elle s'était matérialisée, aurait fait couler beaucoup d'encre dans la mesure où le jockey Joorawon est, jusqu'à présent, présumé innocent et qu'aucun jugement de culpabilité n'a été rendu à son encontre dans l'affaire de l'accident du 18 avril à Solitude. Le priver de l'opportunité de travailler aurait été des plus injustes, d'autant que l'affaire en cours ne concerne en rien ses activités en tant que licencié de la GRA.

Selon nos recoupements, une correspondance de l'instance régulatrice a été adressée à la Financial Crimes Commission (FCC) afin d'obtenir des éclaircissements dans le cadre de l'enquête entourant le propriétaire du 4x4 que conduisait le jockey lors de l'accident à Solitude. L'objectif était de trouver des éléments pouvant justifier une interdiction de monte pour Joorawon. Reste qu'il n'en fut rien, la FCC ne considérant pas Rye Joorawon comme suspect dans une quelconque affaire.

Rye Joorawon était bel et bien en selle à l'entraînement ce vendredi 8 mai et il a fait travailler plusieurs chevaux de l'écurie Aqua Stallions.

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