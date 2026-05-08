Ile Maurice: Tout est bien qui finit bien

Hier, vers 15h35, moment d'émotion à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam. Le petit Ezekiel Aaron Cleo Grande Sable, dans les bras de sa maman, Deborah Celidor-Fils, et aux côtés de son papa, Christopher Grande Sable, a atterri après plusieurs semaines de combat en Inde. La veille de ses six mois.

Entre les valises, les sourires et les larmes de joie, une chose était visible : le bonheur immense des parents de retrouver leur pays avec leur bébé vivant et en meilleure santé. Le nourrisson, calme et sans appareillage médical, semblait déjà bien différent du bébé fragile qui avait quitté Maurice le 12 mars.

Petit warrior

Pour rappel, bébé Ezekiel, né avec une trisomie 21 et plusieurs graves malformations cardiaques, nécessitait une intervention urgente à l'étranger. Grâce à une importante mobilisation du public et à l'accompagnement de l'OMCA Foundation, le bébé avait pu partir en Inde avec sa maman afin de recevoir des soins spécialisés à l'hôpital Max, à Saket, à New Delhi.

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Mais une fois sur place, les médecins découvrent une situation encore plus grave que ce que les premiers examens à Maurice laissaient penser. À son arrivée en Inde, bébé Ezekiel présentait un poids très faible, de grandes difficultés à s'alimenter ainsi qu'une infection persistante. L'équipe médicale a d'abord dû le stabiliser avant de pouvoir envisager une opération.

Le Dr Kulbhushan Singh Dagar, spécialiste reconnu en chirurgie cardiaque néonatale, explique avoir été confronté à l'un des cas les plus complexes de sa carrière. Selon lui, les examens ont révélé une malformation cardiaque majeure appelée canal atrioventriculaire complet, classée entre 8 et 9 sur une échelle de complexité de 10. Plusieurs autres anomalies cardiaques ont également été détectées, notamment quatre à cinq importantes fuites au niveau des valves du cœur. « Habituellement, nous observons une ou deux fuites importantes. Dans son cas, il y en avait beaucoup plus », nous explique le Dr Dagar.

Face à la gravité de la situation, les médecins ont décidé de traiter ce cas comme un véritable défi médical. Avant l'opération, les infections ont été contrôlées et des traitements ont été administrés afin de stabiliser le fonctionnement du cœur.

Le 23 mars, Ezekiel subit une lourde opération à cœur ouvert d'environ sept heures. Cette chirurgie complexe permet de corriger plusieurs anomalies en une seule intervention : fermeture des communications anormales entre les cavités du cœur, séparation d'une valve unique en deux valves distinctes et réparation des différentes fuites.

Si l'opération est considérée comme une réussite, le combat est loin d'être terminé. Quelques jours plus tard, le nourrisson développe une grave infection post-opératoire nécessitant une prise en charge intensive en soins intensifs pendant plusieurs semaines. « Nous avons eu peur de le perdre », confie l'OMCA Foundation, qui a accompagné la famille tout au long de cette épreuve.

Ezekiel reste longtemps en soins intensifs, sous assistance respiratoire, antibiotiques agressifs et surveillance constante. Mais progressivement, son état s'améliore. Il recommence à respirer normalement, à s'alimenter et à interagir avec sa maman.

Il a ensuite été transféré à l'OMCA Guest House en Inde, suivi médicalement 24 heures sur 24 jusqu'à son retour à Maurice.

Le Dr Dagar affirme aujourd'hui être très optimiste. « C'est désormais un enfant heureux, en bonne santé, qui interagit normalement avec sa mère », dit-il avec émotion. Mais pour les parents, un autre combat les attendait encore : celui du logement.

Un toit pour tous

Rencontrés à leur arrivée à Maurice, Deborah Celidor-Fils et Christopher Grande Sable racontent qu'après l'opération, ils ne savaient pas où vivre à leur retour au pays.

Bonne nouvelle : il y a quelques jours, des officiers du ministère du Logement, sous la responsabilité du ministre Shakeel Mohamed, les ont contactés pour leur annoncer qu'une mesure exceptionnelle serait prise afin de leur attribuer un logement social plus rapidement. Ils ajoutent que le ministre et ses équipes travaillent sur leur dossier depuis environ une semaine. En attendant, la famille séjournera temporairement dans un logement familial.

« Aujourd'hui, nous pouvons enfin dire que notre famille aura une maison », confient-ils avec beaucoup d'émotion et de gratitude.