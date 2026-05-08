Ile Maurice: L'enquête en attente des images de vidéosurveillance de la prison de Beau-Bassin

8 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

L'enquête au sujet du décès de Dyan Sawmy, 32ans, survenu le 5 mai au cours de son transfert à l'hôpital Jawaharlal Nehru, Rose-Belle, se poursuit. Alors que l'autopsie a conclu à une fracture du crâne aggravée d'un hématome extradural, les autorités cherchent toujours à déterminer l'origine exacte du traumatisme.

Selon les informations recueillies, les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team ont réclamé les images des caméras de surveillance de la prison. Toutefois, avant toute analyse, les images doivent être transmises à l'unité informatique spécialisée de la police, qui authentifiera qu'aucune manipulation ou altération des enregistrements n'a été effectuée.

Cette démarche intervient alors que la version de l'administration pénitentiaire évoque un malaise survenu dans la cour de promenade de l'unité carcérale, suivi de convulsions liées à l'épilepsie dont souffrait le détenu avant son incarcération. Après une première prise en charge à l'hôpital de la prison de Beau-Bassin, son état se serait rapidement détérioré, nécessitant son transfert en urgence vers l'hôpital Jawaharlal Nehru, où son décès a été constaté.

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Les enquêteurs cherchent donc à établir si la fracture du crâne résulte d'une chute provoquée par une crise d'épilepsie ou d'autres circonstances.

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