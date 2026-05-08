Madagascar: ALAROBIA - Une famille retrouve son proche sans vie

8 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un homme de 32 ans, recherché par sa famille depuis le 1ᵉʳ mai, a été retrouvé mort hier dans le cimetière d'Alarobia Amboniloha.

La victime, identifiée comme Andriatsilavo Setarimampionona Rakotomanga, surnommé Seta, avait quitté son domicile d'Androhibe tôt le matin du 1er mai. Selon ses proches, il avait été victime d'un vol à Behoririka ce même jour. Le voleur avait été arrêté par les Forces de l'ordre, qui avaient récupéré le téléphone et les papiers d'identité de Seta avant d'avertir la famille.

Toutefois, depuis cet incident, le trentenaire était introuvable malgré des recherches menées dans les hôpitaux et commissariats. Hier, à 10h 15, le chef du fokontany d'Alarobia Amboniloha a alerté la police après la découverte d'un corps inanimé dans le cimetière. Les agents dépêchés sur place ont confirmé qu'il s'agissait de Seta. Les premières constatations ont révélé une mutilation, sa main gauche ayant été sectionnée. Les causes exactes du décès restent indéterminées. La Brigade criminelle a ouvert une enquête.

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